طقس بارد نهارا وتنبيه من تشكل الصقيع في بعض المناطق

عمان-الغد- تتأثر المملكة بامتداد لكتلة هوائية باردة نسبياً في مثل هذا الوقت من العام نهاراً، وفق موقع طقس العرب أمس.

وفي هذا النطاق، توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس، وتعود لتصبح دون معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 8-10 درجات مئوية.

ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق، مائلا للبرودة صباحا، مع ظهور كميات من السحب والغيوم المُنخفضة، أما الرياح فتكون شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

ليلا، يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتُصبح أقل بكثير مما هو مُعتاد عليه في مثل هذا الوقت من العام وبشكل غير معهود.

ويكون الطقس بارداً على نحو لافت في العديد من المناطق، بينما يُخشى من تشكل الصقيع في أجزاء محدودة وقليلة من السهول الشرقية والبادية الجنوبية، وتكون الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

ونبه الموقع المزارعين من احتمالية ضعيفة لتشكل الصقيع في أجزاء محدودة وقليلة من السهول الشرقية والبادية الجنوبية في ساعات الليل المُتأخرة.

غدا؛ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وبرغم ذلك تبقى دون معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، مائل للبرودة صباحاً.

اما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

ليلا، ترتفع درجات الحرارة الصغرى الليلية، وبرغم ذلك يبقى الطقس مائلاً للبرودة بوجهٍ عام، وتكون الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه.