طقس الجمعة بارد وتحذيرات من الضباب والصقيع

عمان- الغد– تنخفض درجات الحرارة اليوم الى ما دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، ويتشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لهطل زخات من الأمطار بأجزاء متفرقة من المملكة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتزيد من الإحساس بالبرودة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر بأجزاء من جنوب وشرق المملكة، ويُتوقع تشكل الضباب فوق مناطق السهول الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

تبقى درجات الحرارة نهار غد أقل من معدلاتها الاعتيادية في مُختلف المناطق بنحو 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائما جزئيا إلى غائم بسحب منخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وشديدة البرودة في مناطق البادية الشرقية لتلامس درجة الحرارة الصغرى الصفر المئوي مع احتمال تشكل الصقيع، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.