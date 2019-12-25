طقس بارد ورياح قوية وأمطار غزيرة بأغلب مناطق المملكة

عمان – الغد – توالي درجات الحرارة، نهار اليوم الخميس، انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، حيث يكون الطقس باردا وغائماً وعاصفاً ومُغبراً في أجزاء مُختلفة من المملكة، مع هبوب رياح قوية تُقارب سُرعة هبّاتها 80-90 كم/ساعة أحياناً، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تهطل بعض الأمطار مع ساعات الصباح الباكر بأجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون الرياح بخليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

أما ليلاً، فتشتد الفعالية الجوية مُجدداً مع ساعات الليل، وتهطل أمطار غزيرة في المناطق الشمالية ومن ثم المناطق الوسطى بما في ذلك عمّان، وقد تُصحب أحياناً بالرعد وتساقُط زخات من البرد.

كما تمتد الأمطار مع ساعات ما بعد منتصف الليل نحو مرتفعات جنوب المملكة، وقد تكون الهُطولات في الجنوب على شكل زخات ثلجية فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600 متر عن سطح البحر. ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية احيانا بين 60-80 كم/ساعة، وربما أكثر فوق جبال الجنوب العالية.

وحذر الموقع من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في أجزاء مختلفة من المملكة وخاصة على الطرق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة، وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والمنحدرات.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 7 و10 درجات مئوية، وبالمناطق الشمالية من 6 إلى 10، وفي المناطق الجنوبية من 6 إلى 12، وبخليج العقبة ما بين 13 و20 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن توالي درجات الحرارة، نهار غد الجمعة، انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس باردا وعاصفا وماطراً على فترات، في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المرتفعات الجنوبية، وقد تمتد بعض زخات الأمطار المتفرقة نحو مدينة العقبة.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل لحدود 60-80 كم/ساعة تعمل على إثارة الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من البلاد، بينما تكون في خليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وحذر الموقع من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والمنحدرات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.