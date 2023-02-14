طقس بارد وزخات ثلجية على المرتفعات الأربعاء

الغد- قال موقع طقس العرب، إن درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض قليلا الأربعاء، وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ليستمر الطقس باردا في أغلب مناطق الأردن في ساعات النهار.

وأضاف موقع طقس العرب أن السُحب تظهر على ارتفاعات متوسطة ومُنخفضة، وتكون الاحتمالية واردة لهُطول زخات مُتفرقة محلية من الأمطار في أجزاء متفرقة ومحدودة، قد تكون على شكل زخات ثلجية محدودة فوق مرتفعات الرشادية والشوبك.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتزيد الإحساس بالبرودة بشكلٍ لافت.

وخلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة في أغلب مناطق المملكة، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في العديد من المناطق، بل وتتدنى لمادون ذلك في المرتفعات الجنوبية وبعض مناطق البادية والسهول الشرقية مع حدوث حالة قوية من الصقيع.

وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويكون الطقس رطباً للغاية، مع تشكل الضباب في بعض المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية، ولا يُستبعد أن يكون الضباب كثيفاً أحياناً ويستمر حتى ساعات الصباح المُتأخرة من يوم الخميس.

وتُصبح الرياح مُتقبلة الاتجاه وخفيفة الى مُعتدلة السرعة.