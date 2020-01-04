طقس شديد البرودة وزخات ثلجية في بعض المناطق

عمان- تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة مع ساعات المساء والليل، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، ويحتمل هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تبقى المملكة غدا تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة؛ ومع ساعات المساء يضعف تدريجياً هطول المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناًوتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 9 الى 6 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 9 الى 5، وفي المناطق الجنوبية من 9 الى درجتين، وفي خليج العقبة من الى 19 الى 12 درجة مئوية.

(بترا)