طقس بارد وماطر وتحذير من سيول مفاجئة

عمان- الغد- تبقى درجات الحرارة، نهار السبت، أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً ومُتقلبا بين غائم جزئي وغائم أحياناً، وتكون الفرصة مُهيأة لهطل زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشواية ومُتفرقة من المملكة، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

كما قد يكون الهطل غزيرا في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البَرَد مما قد يتسبب بتشكل ما يُسمى بالسيول المُفاجئة بما في ذلك مناطق البادية، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ليلا، تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات أمطار مع ساعات الليل الأولى خاصة في مناطق البادية، مع استمرار ظهور بعض الغيوم والسحب على ارتفاعات مُختلفة، وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب في البادية الشرقية وبعض مناطق السهول أيضاً، في حين تكون الرياح خفيفة ومُتقلبة. وحذر “طقس العرب” من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب والمناطق المُنخفضة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأودية خاصة في المناطق الصحراوية، داعيا إلى الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها نتيجة تشكل الضباب في ساعات الليل في البادية الشرقية.

أما غدا نهارا، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في العديد من المناطق، وتظهر أثناء النهار بعض الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة.

ليلا، يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتكون الرياح خفيفة ومُتقلبة، تتحول في وقت لاحق من الليل إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة وتنشط على فترات وتزيد من الاحساس بالبرودة بشكل لافت.

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