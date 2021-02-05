طقس بارد وهطول المطر بين الحين والآخر في جميع أنحاء المملكة

عمان- تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الهطولات خلال ساعات النهار غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تضعف فرصة الهطول تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر في شمال ووسط المملكة، بينما في مناطق جنوب المملكة تضعف فرصة الهطول تدريجيًا مع ساعات الليل الأولى، ويتشكل الضباب اثناء الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتحذر الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة وغائمة جزئياً، مع احتمال هطول امطار خفيفة أحيانا خلال ساعات الصباح في أنحاء متفرقة ومحدودة من المملكة، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع يوم الأحد درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء مستقرة، ومشمسة، وباردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 16 – 7، وفي مناطق السهول 14 – 6، وفي الاغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 22 – 14، وفي خليج العقبة 19 – 15 درجة مئوية.