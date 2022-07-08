طقس حار أول أيام عيد الأضحى

تشير مُخرجات الخرائط الجوية إلى حدوث ارتفاع إضافي على درجات الحرارة مع أول أيام عيد الأضحى المُبارك (السبت) لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً حاراً نسبياً في مُختلف مناطق المملكة خلال ساعات الظهيرة والعصر، بينما يكون شديد الحرارة في المناطق الصحراوية ومناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، وتظهر الغيوم المُنخفضة في المناطق الغربية والجبلية ولاسيما فترة الصباح.

درجات الحرارة تلامس ال40 مئوية في الأغوار

تكون درجات الحرارة العُظمى ثلاثينية في المدن الرئيسية بما فيها العاصمة عمان، بينما تكون حول الاربعينيات مئوية في الأغوار والبحر الميت في مدينة العقبة مع أول أيام عيد الأضحى.

انخفاض درجات الحرارة ثاني وثالث أيام العيد

يُتوقع بمشيئة الله أن تنخفض درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين (ثاني وثالث أيام العيد) لتُصبح حول إلى أقل بقليل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً إعتيادياً فوق العديد من المناطق الجبلية من المملكة، وحاراً في الأغوار والعقبة والمناطق الصحراوية.

ليالي مُعتدلة إلى لطيفة ورطبة خلال العيد

يكون الطقس لطيفاً إلى مُعتدلاً في العديد من المناطق. ومُناسباً للجلسات الخارجية خلال ليالي فترة العيد في حين يكون الطقس دافئاً في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الشرقية، تزامناً مع حدوث ارتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة في المناطق الشمالية وتظهر تدريجيًا الغيوم المُنخفضة.

نشاط للرياح الشمالية الغربية فترتي العصر والمساء

وتهُب على المملكة يوم عرفة وخلال العيد رياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجيًا فترتي العصر والمساء وتكون مصحوبة بهبات قوية في المناطق الجبلية والمكشوفة، تعمل على إثارة الأتربة والغُبار محلياً في جنوب وشرق المملكة.