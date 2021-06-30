طقس حار إلى شديد الحرارة اليوم وغدا

عمان- الغد- تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء أعلى من معدلاتها، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، شديد الحرارة في المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل إلى دافئ في عموم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد الخميس تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ويكون الطقس حارا نسبيا في عموم المناطق، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة.