طقس حار اليوم وصيفي الجمعة والسبت

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسوده أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والعقبة والبادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً.

وتبقى درجات الحرارة يومي السبت والاحد ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة والبادية، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 35 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 33، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 31، وفي مرتفعات الشراة 16 – 32، وفي مناطق البادية 23 – 40، وفي مناطق السهول 22 – 35، وفي الأغوار الشمالية 25 – 39، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 40، وفي البحر الميت 27 – 39، وفي خليج العقبة 28 – 40 درجة مئوية.

–(بترا)