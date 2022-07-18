طقس حار في معظم المناطق اليوم وجاف بوجه عام غدًا

ترتفع اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلاً، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول إلى شمالية شرقية في مناطق البادية.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء حارة نسبياً الخميس، في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 23، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.- (بترا)