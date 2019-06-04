طقس حار نسبيا أول أيام عيد الفطر

عمان-الغد- يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة في المملكة خلال فترة عيد الفطر أعلى من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيثُ يسود المملكة طقس حار نسبياً في مُختلف المناطق خلال بداية عيد الفطر، وتكون درجة الحرارة العُظمى حول 33-34 درجة مئوية في عمّان ومُختلف المُدن الأردنية، بحسب موقع طقس العرب.

فيما يسود طقس حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتُقارب درجة الحرارة في هذه المناطق حاجز الـ 40 درجة مئوية.

وتترافق هذه الأجواء الحارة نسبياً، بظُهور سُحُب متوسطة وعالية على فترات، وفرصة لهُطول زخات من الأمطار، تكون “صيفية الطابع” في حال تحققت، خاصة في مناطق البادية في جنوب وشرق المملكة.

ويتوقع أن تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف خلال نهاية الأسبوع، حيثُ تُصبح الأجواء أكثر اعتدالاً خلال ساعات النهار ولطيفة خلال ساعات الليل.