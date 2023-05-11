طقس حار نسبيا اليوم وانخفاض على الحرارة الجمعة والسبت

بحسب دائرة الأرصاد الجوية تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس نهاراً أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الاجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر خاصة في المناطق الشرقية مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

أما ليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار في اماكن مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية.

تحذيرات يوم الخميس

– خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وانعدامها احيانا على الطرق الصحراوية.

اما يوم غد الجمعة نهاراً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الاجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

التحذيرات ليوم الجمعة

– خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.

وننوه بأنه ولمتابعة آخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل www.mot.gov.jo أو موقع إدارة الأرصاد الجوية www.jmd.gov.jo على شبكة الإنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER.