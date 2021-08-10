طقس حار نسبيا بأغلب المناطق اليوم

عمان – الغد- تبقى درجات الحرارة نهار اليوم، أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 الى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، ويستمر شديد الحرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وفق موقع طقس العرب.

أما الرياح، فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

ودعا “طقس العرب” المواطنين إلى الانتباه بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة والعصر في مختلف المناطق، والإكثار من شرب السوائل والمُرطبات، وعدم ترك المُعقمات في المركبات، والحذر من ترك أعقاب السجائر ومُخلفات التنزه قرب الأراضي العشبية والحرجية خشية اندلاع الحرائق.

ليلا، تبقى الاجواء معتدلة في الجبال والسهول، دافئة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أما نهار غد، فتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 الى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، ويستمر شديد الحرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتؤدي لإثارة الغبار، بخاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

ليلا، تبقى الاجواء معتدلة في الجبال والسهول، دافئة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.