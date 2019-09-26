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طقس حار نسبيا بأغلب مناطق المملكة

منذ 54 دقيقة

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عمان – الغد – يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، نهار اليوم، لتصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، بحيث يسود طقس حار نسبي بوجه عام، بينما يكون أكثر حرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وفق موقع طقس العرب. وفيما تكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول مع ساعات العصر والمساء الى شمالية غربية، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فيسود طقس معتدل بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة في أقصى جنوب المملكة مع ساعات الصباح الباكر.
وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، نهار غد ، لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حيث يكون الطقس خريفياً مُعتدلاً فوق مختلف المناطق يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وبينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط مع ساعات العصر خاصة فوق الجبال، تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

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