ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

عمان- الغد- قال موقع طقس العرب، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل، بحيث يسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، ويبقى حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي الجنوب تكون الرياح متقلبة بين شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

ليلا؛ يكون الطقس معتدلاً ورطباً بوجه عام، مع ظهور سحب منخفضة، بخاصة في الشمال خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.