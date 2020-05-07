طقس حار وجاف الجمعة.. وانخفاض حاد على الحرارة السبت

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة الجمعة وتكون اعلى من معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويتحول الطقس ليُصبح حارا نسبيا في عموم المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتظهر بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة مع ساعات ما بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط على فترات اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مُرتفعة بشكل عام ويكون الطقس دافئاً نسبياً في أغلب المناطق، ومُغبراً أحياناً خاصة في المناطق الشرقية من المملكة.

وتكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مصحوبة بهبات قوية في المناطق الشرقية ما يؤدي إلى إثارة الغبار.

وحذر “طقس العرب” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل في مناطق البادية الشرقية نتيجة الغبار.

ويوم غد يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة لتُصبح أقل بكثير مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام.

وتتكاثر تدريجياً كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مُختلفة وتنشط سرعة الرياح بشكل لافت ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً بوجهٍ عام وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتكون مصحوبة بزخات من البَرَد.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية، مُثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة وقد تتسبب بحدوث موجات غبارية كثيفة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وحذر “طقس العرب” من خطر تشكل السيول وجريان الأودية في نطاقات جغرافية ضيقة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة بسبب غزارة الأمطار.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، وتصبح أقل بكثير من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في اغلب المناطق، وتكون الرياح غربية معُتدلة إلى نشطة السرعة.