طقس حار ومغبر في أغلب المناطق السبت والأحد

عمان-الغد- تكون درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بين 10-12 درجة مئوية، ويستمر الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتغطي السماء تدريجيا مرة أخرى كميات من السحب المتوسطة والعالية في جنوب البلاد، وتتهيأ الفرصة من جديد عصرا لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة ويصحبها الرعد، وفق موقع “طقس العرب”.

أما الرياح، فتكون شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق، وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 23 درجة مئوية.

ليلاً، يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.

أما غدا نهارا، فترتفع درجات الحرارة وتُصبح بذلك أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بين 11-13 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق يتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتغطي السماء تدريجياً مرة أخرى كميات من السحب المتوسطة والعالية في جنوب البلاد، وتتهيأ الفرصة من جديد عصرا لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وربما يصحبها حدوث الرعد.

وحذر “طقس العرب” من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يُنصح بالإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور، كما حذر من خطر جريان الأودية وتشكل السيول في جنوب المملكة.