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طقس الجمعة خريفي دافئ والحرارة أعلى من معدلها

منذ ساعتين

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عمان- الغد– تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتظهر في الأجواء كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتثير بعض الأتربة في مناطق البادية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.
وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
ونهار غد ، تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية.
ويوجد فرصة لهطل زخات محلية رعدية من المطر عصراً في جنوب شرق البلاد البادية الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للأتربة والغبار، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.
وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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