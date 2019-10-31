طقس خريفي لطيف بأغلب المناطق

عمان -الغد– تستمر درجات الحرارة، نهار اليوم، حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث يكون الطقس خريفياً لطيفا ومستقراً في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، حسب موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأنه يوجد فرصة ضعيفة لهطل زخات محليّة من المطر في أجزاء محدودة من شمال وشرق المملكة عصراً.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في فترة ما بعد الظهر والمساء، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد ، أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، بحيث يسود طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

كما يوجد فرصة ضعيفة لهطل زخات محليّة من الأمطار في المناطق الشمالية خلال ساعات ما بعد الظُهر والمساء، وأجزاء محدودة من المنطقة الوسطى آخر النهار.