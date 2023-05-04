طقس دافئ اليوم وحار ومغبر غدا

ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، لتصبح الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة نسبيا ومغبرة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، كما وتسود رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في أغلب المناطق، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتتأثر المملكة السبت، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.-(بترا)