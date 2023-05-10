طقس دافئ اليوم وحار ومغبر غدًا

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بشكل ملموس، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً ومغبرة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار في البادية الشرقية.

ويطرأ السبت، انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 17 وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 35 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

(بترا)