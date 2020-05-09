طقس ربيعي لطيف في أغلب المناطق

عمان- _- تكون درجات الحرارة اليوم أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق، في حين يكون ربيعياً دافئاً في مناطق الأغوار و البحر الميت وخليج العقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتظهر كميات من السحب المُنخفضة في ساعات الصباح، وتكون الرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مُنخفضة ويكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

ويوم غد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويتحول الطقس ليُصبح ربيعياً دافئاً ومُشمساً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه، تتحول إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة مع بعض الهبات النشطة مع ساعات العصر والمساء، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في عُموم المناطق، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.