طقس ربيعي معتدل اليوم وانخفاض الحرارة غدا

عمان- الغد- يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة اليوم الخميس، لكن مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا بوجه عام وحارا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا بعد الظهر، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مائلة للدفء مع ساعات المساء، لتنخفض بشكل واضح وكبير مقارنة مع الليالي السابقة، خاصة بعد منتصف الليل وساعات الفجر حيث يصبح الطقس باردا ورطبا مع ظهور السحب المنخفضة.

ونهار غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 1-3 درجات مئوية. ويتحول الطقس ليصبح باردا نسبيا في اغلب المناطق، ومعتدلاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.