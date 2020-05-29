طقس ربيعي معتدل بأغلب المناطق السبت والأحد

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، نهار اليوم، لكن بالرغم من ذلك تبقى دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، مائلاً للبرودة صباحاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 24 درجة مئوية.

ليلاً، ترتفع درجات الحرارة الصغرى الليلية ولكن بالرغم من ذلك يبقى الطقس مائلاً للبرودة بوجهٍ عام، والرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

أما غدا نهارا، فيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق، بينما يميل للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بينما تكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه، تتحول إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة عصراً.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 24 درجة مئوية.

ليلاً، يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، يميل للبرودة في ساعات الليل المُتأخرة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.