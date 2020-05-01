طقس ربيعي معتدل في مختلف المناطق

عمان- الغد- تعود درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها دون معدلاتها في هذا الوقت بقليل، وفق موقع طقس العربي الذي قال إن الطقس ربيعي مُعتدل في مختلف المناطق اليوم، في حين يكون ربيعياً دافئاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، مصحوبة بهبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية وتتسبب بإثارة الغبار وحدوث موجات غبارية، وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

ليلا؛ ترتفع درجات الحرارة عما كانت عليه في الليالي السابقة، ويميل الطقس للاعتدال ويصبح أقل برودة، والرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

نهار غد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود طقس ربيعي دافئ بوجهٍ عام في أغلب المناطق، ومائل للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة ومُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون جنوبية معتدلة السرعة.

ليلا، توالي درجات الحرارة الليلة ارتفاعها و يتحول الطقس ليُصبح مُعتدلاً، مع ظهور كميات من السحب المُتوسطة و العالية، بينما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة.