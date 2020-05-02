طقس ربيعي والحرارة إلى ارتفاع

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد لتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس ربيعي دافئ بوجه عام في أغلب المناطق، وحار نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة ومُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد الاثنين تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس ربيعياً دافئاً بوجه عام في أغلب المناطق، ومائلا للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

في حين تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تترافق معها هبات قوية في المناطق الصحراوية الجنوبية تُثير الغبار والاتربة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً في باقي المناطق، وفي خليج العقبة تكون جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية مثيرة للغبار في مناطق البادية الجنوبية الشرقية، في حين تكون شمالية غربية خفيفة في شمال ووسط المملكة.