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طقس شديد الحرارة اليوم

منذ ساعة واحدة
طقس حار
مواطن يبلل رأسه بالمياه لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة -(الغد)

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عمان-الغد- تستمر درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق ويتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة والتي تتجاوز في هذه المناطق درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.
وتظهر عصراً بعض السحب مُتوسطة الارتفاع ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من جنوب المملكة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه، تتحول عصرا إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج. وحذر “طقس العرب” من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر خاصة في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة، داعيا الى الإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور.
وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق.
ونهار غد تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً وتكون أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية ويستمر الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
وتظهر عصراً بعض السحب المُتوسطة مع احتمالية هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق العشوائية من جنوب المملكة.
وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت مُقارنة مع الليالي السابقة، ويتحول الطقس خاصة مع ساعات الليل المُتأخر ليُصبح لطيفاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

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