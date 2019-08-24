عمان- الغد- تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، حيث يسود طقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبيا، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، حسب موقع طقس العرب.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 22 و35، وبالمناطق الشمالية ما بين 20 و36، وفي المناطق الجنوبية ما بين 19 و34 ، وفي خليج العقبة من 30 إلى 41 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد الإثنين، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل، بحيث يسود طقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبيا، ويبقى حاراً بالأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. في حين يتجدد ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.