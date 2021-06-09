طقس صيفي اعتيادي نهارا ولطيف ليلا

عمان-الغد- تواصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في عموم المناطق، وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وقد تكون مثيرة للغبار في المناطق الداخلية من البادية الشرقية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس لطيف وأقل برودة من الليالي السابقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ونهار غد الخميس تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في عموم المناطق، وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار الخفيف على المناطق الداخلية من البادية الشرقية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة خاصة في شمالي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.