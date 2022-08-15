طقس صيفي اليوم وكتلة حارة غدا تتعمق الأربعاء

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة، والأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تقترب من المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، كتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجياً، لتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويتعمق يوم الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

و تبقى الأجواء يوم الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية..

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 32 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 – 30، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 28، وفي مرتفعات الشراة 15 – 28، وفي مناطق البادية 20 – 36، وفي مناطق السهول 21 – 32، وفي الأغوار الشمالية 25 – 39، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 41، وفي البحر الميت 27 – 40، وفي خليج العقبة 27 – 40 درجة مئوية.-(بترا)