طقس صيفي بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الخميس

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خصوصا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و تكون الأجواء الخميس، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 33 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 31، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 31، وفي مرتفعات الشراة 17 – 30، وفي مناطق البادية 22 – 38، وفي مناطق السهول 20 – 32، وفي الأغوار الشمالية 24 – 38، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 41، وفي البحر الميت 27 – 40، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.-(بترا)