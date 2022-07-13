طقس صيفي بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى نهاية الأسبوع

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يومي الجمعة والسبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 18، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.-(بترا)