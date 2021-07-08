طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة

عمان – الغد – تواصل درجات الحرارة اليوم الخميس ارتفاعها إلى أعلى من معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل إلى دافئ في عموم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد الجمعة تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة.