طقس صيفي حار الاثنين

عمان- الغد- تبقى درجات الحرارة نهار الاثنين، أعلى من معدلاتها ويكون الطقس حارا نسبيا في عموم المناطق، وحارا في المناطق المنخفضة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل إلى دافئ في عموم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد الثلاثاء تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ويكون الطقس حارا نسبيا في عموم المناطق، وحارا في المناطق المنخفضة.