طقس صيفي عادي اليوم وغدا وكتلة حارة الخميس

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمالي ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوبي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية ،يطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ومن المتوقع ان تقترب تدريجياً من المملكة كتلة هوائية حارة،يوم الخميس، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

— (بترا)