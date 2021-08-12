طقس صيفي عادي اليوم

عمان- الغد- تكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

ونصح “طقس العرب” بعدم التعرض طويلا لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة والعصر والإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء معتدلة في الجبال والسهول، دافئة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ونهار غد تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء معتدلة في الجبال والسهول، ودافئة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.