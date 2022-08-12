طقس صيفي في المرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم الأحد، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الإثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 33 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 31 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 28 درجة، وفي مرتفعات الشراة 16 – 29 درجة، وفي مناطق البادية 20 – 37 درجة، وفي مناطق السهول 22 – 32 درجة، وفي الأغوار الشمالية 25 – 39 درجة، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 42 درجة، وفي البحر الميت 27 – 40 درجة، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.