طقس صيفي مائل للحرارة

عمان-الغد- تبقى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حول معدلاتها الشهرية ويكون الطقس صيفيا اعتياديا يميل للحرارة ساعات الظهيرة، ويكون شديد الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الشهرية ويكون الطقس حارا نسبيا في عموم المناطق، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.