طقس صيفي معتدل إلى حار اليوم

عمان – الغد- تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المُرتفعات الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون بشكل هبات قوية ومثيرة للغبار بعد الظهر في المناطق الصحراوية والعقبة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مُعتدلاً ورَطباً في مناطق عِدّة من المملكة، وتظهر بعض الغيوم المُنخفضة خاصة فوق المُرتفعات الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق المكشوفة.

ونهار غد تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف وتستمر أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويستمر الطقس صيفياً اعتيادياً في المُرتفعات الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، في حين يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون بشكل هبات قوية مثيرة للغبار بعد الظهر في المناطق الصحراوية والعقبة.

وحذر “طقس العرب” من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية نتيجة الغبار في ساعات ما بعد الظهر والمساء.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مُعتدلاً ورَطباً في مناطق عِدّة من المملكة، وتظهر في ساعات متأخرة من الليل بعض الغيوم المُنخفضة خاصة فوق المُرتفعات الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.