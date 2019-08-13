طقس صيفي معتدل نهارا ولطيف ليلا

الغد– تستمر الأجواء اليوم الثلاثاء، حول مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام. ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً فوق الجبال وحاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ووفق طقس العرب يبقى الطقس حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار شرق المملكة.

وفي خليج العقبة تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع حالة البحر وارتفاع الأمواج(5-10 سم)، وتبل درجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

في الليل يسود طقس مُعتدل في عموم المناطق كما توقع طقس العرب، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان بين 34 و 24 درجة وفي المناطق الشمالية بين 30 و 22 وفي المناطق الجنوبية بين 27 و 19 درجة، وفيما في خليج العقبة تتراوح بين 42 و 29 درجة.