طقس غائم وبارد وزخات متفرقة في أغلب مناطق المملكة

تتأثر المملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد.

وتتهيأ الفرصة تدريجيا لزخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار ، كما تحذر من خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



وتكون الاجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء خريفية لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويستمر الطقس يوم الجمعة، خريفية لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 9 درجات مئوية، غرب عمان 16 – 7، المرتفعات الشمالية 14 – 7، مرتفعات الشراة 16 – 8، مناطق البادية 19 – 10، مناطق السهول 19 – 9، الأغوار الشمالية 25 – 16، الأغوار الجنوبية 27 – 19، البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 26 – 17 درجة مئوية.-(بترا)