طقس قارس البرودة الليلة وتنبيه من حدوث الانجماد

عمان-الغد- تهوي درجات الحرارة ساعات ليل الأربعاء/الخميس وفجر وصباح الخميس حيث تهوي درجات الحرارة لتقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق، بل وتكون دون الصفر المئوي في مرتفعات الشراه جنوب المملكة ومناطق البادية.

ويتحول الطقس ليُصبح قارس البرودة فوق المُرتفعات الجبلية وشديد البرودة في بقية المناطق، مع إحتمالية حدوث الإنجماد خاصة في قِمم المُرتفعات الجبلية العالية وفي الطرقات المُبتلة واماكن تجمعات المياه.

ويستمر ظهور كميات من الغيوم المُنخفضة، و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول بعض الزخات المحلية من المطر والثلج في أجزاء متفرقة من المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة، تتحول إلى خفيفة ومُتقلبة ساعات الليل المتأخرة.

تموضع الكُتلة الهوائية شديدة البرودة فوق المملكة يوم الخميس

وبحسب مُخرجات النمذجة العددية الحاسوبية لمحاكاة الكُتل الهوائية، فإن الكُتلة الهوائية قارسة البرودة ستتموضع بالقرب من المملكة يوم الخميس، ويكون الطقس شديد البرودة بوجهٍ عام نهاراً مع حدوث الانجماد خاصة في المرتفعات الجبلية العالية في الطرقات المُبتلة وفي أماكن تجمع المياه.

َوخلال بقية النهار تستمر درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويستمر الطقس شديد البرودة ، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

توصيات هامة:

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة

الانتباه أثناء المسير على الطرقات التي تشهد حدوث للانجماد خاصة في المناطق التي شهدت تساقطاً للثلوج

الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع وتأثير ذلك على المزرعات.

وضع مانع التجمد في المركبات

تغطية المواسير المكشوفة لضمان عدم تأثرها بالصقيع والإنجماد.