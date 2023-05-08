طقس لطيف اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة بدءًا من الثلاثاء

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

و يطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 8، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 28 – 11، وفي مناطق السهول 24 – 11، وفي الأغوار الشمالية 29 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 20، وفي البحر الميت 31 – 19، وفي خليج العقبة 33 – 19 درجة مئوية.- (بترا)