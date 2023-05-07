طقس لطيف اليوم وغدا ومعتدل الثلاثاء والأربعاء

تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير كتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة، وتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بنحو 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، لاسيما في شمال ووسط المملكة والفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بنحو 2-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 26 – 13، وفي مناطق السهول 21 – 10، وفي الأغوار الشمالية 28 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.-(بترا)