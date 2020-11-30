طقس مائل للبرودة وعدم استقرار جوي

عمان- الغد- تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة بوجهٍ عام، مع ظهور بعض السحب العالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً في شرق المملكة، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

وتتأثر المملكة، خصوصا الأجزاء الشرقية منها بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

ليلا، تتكاثر السحب فوق أجزاء مختلفة من المملكة وخاصة الشرقية منها، وتتهيأ الفرصة لهطل زخات أمطار رعدية من المطر تكون غزيرة في مناطق البادية الشرقية وتترافق مع تساقط البَرَد، ويُتوقع أن تجري الشِعاب والأودية وتشكل السيول والسيول المنقولة في عموم مناطق البادية الشرقية، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في معظم المناطق، والرياح تكون شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

أما غدا نهارا، فتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في معظم المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وفي البادية الشرقية تبقى الفرصة مُهيأة لهطل زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة أحياناً وتترافق مع تساقط البَرَد، ويُتوقع أن تجري الشعاب والأودية وتشكل السيول والسيول المنقولة في عموم مناطق البادية الشرقية، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق الشرقية.

وفي خليج العقبة اليوم وغدا، تكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، وموج البحر خفيف بارتفاع (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح المياه 25 درجة مئوية.

ليلا، يكون الطقس بارداً ورَطِباً للغاية في مناطق واسعة من المملكة، مع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من البلاد، وفي البادية الشرقية، تبقى الفرصة مُهيأة لهطل زخات رعدية من المطر أحيانا، بينما تكون الرياح خفيفة ومُتقلبة.

وحذر “طقس العرب”، من مخاطر تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب في مناطق البادية الشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب.

إلى ذلك، قال مدير الارصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الموسم الحالي والكميات المتراكمة من المطر جيدة مقارنة مع الموسم الماضي، مضيفا “ما نزال في فصل الخريف الذي يمتاز بحالات عدم الاستقرار الجوي، علما ان فصل الشتاء فلكيا سيبدأ في 21 كانون الأول (ديسمبر)”.

واشار آل خطاب أمس، إلى ان كميات الأمطار المتراكمة بالملم منذ بداية الموسم المطري وحتى أول من امس والمسجلة في محطات الرصد الجوي الموزعة في مختلف مناطق المملكة تشير إلى تمركز الهطل في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، موضحا ان المناطق الشمالية الشرقية شهدت هطلا جيدا نتيجة لحالات عدم الاستقرار الجوي، فيما كانت أقل كميات للهطل المطري في المناطق الجنوبية الغربية.

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