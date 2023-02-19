طقس مشمس ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها اليوم وغدا

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الأربعاء، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 2، وفي مناطق البادية 19 – 3، وفي مناطق السهول 18 – 5، وفي الأغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.-(بترا)