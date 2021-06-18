طقس معتدل الحرارة حتى الإثنين

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين المقبل، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية. –(بترا)