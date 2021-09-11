طقس معتدل السبت وأمطار مرجحة الأحد

عمان- _- تزداد تأثيرات الكتلة الهوائية المعتدلة والرطبة السبت، وتنخفض درجات الحرارة لتستمر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة باستثناء منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية حيث يكون الطقس حاراً نسبيا، وفق موقع “طقس العرب”.

وتنتشر كميات من الغيوم المنخفضة في العديد من مناطق المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نسبيا في الجبال والسهول والبادية، بينما يستمر حارا نسبيا في المناطق الغورية والعقبة، وتغطي كميات من الغيوم المنخفضة المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية تكون على شكل ضباب فوق القمم الجبلية الشاهقة.

أما غدا فتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة باستثناء منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية حيث يكون الطقس حارا نسبيا.

وتنتشر كميات من الغيوم المنخفضة ومتوسطة الارتفاع في العديد من مناطق المملكة قد تعمل على هطل بعض زخات الأمطار المحدودة والمحلية شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وليلاً، يسود طقس بارد نسبيا في الجبال والسهول والبادية، بينما يكون حارا نسبيا في المناطق الغورية والعقبة، وتغطي كميات من الغيوم المنخفضة المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية تكون على شكل ضباب فوق القمم الجبلية الشاهقة.