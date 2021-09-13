طقس معتدل بأغلب المناطق ومائل للبرودة ليلا حتى الخميس

عمان– تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة ليلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون لطيفة في البادية والسهول، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الخميس، انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الاغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

— (بترا)